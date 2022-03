« C’est difficile d’expliquer à un enfant de 7 ans ce qu’il se passe avec des mots simples », nous écrit Julie. Comme la plupart des parents, qui ont répondu à notre appel à témoignages, elle a parlé à son fils de l’invasion russe de l’Ukraine. « Je lui ai parlé comme à un adulte », nous fait-elle savoir. Réponse de son petit : « J’aimerais que tout le monde soit gentil et qu’il n’y ait plus de guerre ».

Y a-t-il un bon âge pour aborder un tel événement ? Pas vraiment. « L’âge est une notion, mais la maturité est la principale sur laquelle il faut s’appuyer », estime Lola Fourcade, pédopsychiatre et médecin praticienne à l’Hôpital Necker. Elle recommande aux parents d’attendre les questions de l’enfant pour évoquer le sujet avec lui. Mathilde a préféré ne pas en parler avec son fils de 5 ans. « Mais comme je ne maîtrise pas ce qui va se raconter lundi prochain à l’école. Je pense que je vais demander à la maîtresse son avis », témoigne-t-elle. Romain, de son côté, en a discuté avec sa fille de 4 ans, en lui racontant que ses arrière-grands-parents avaient vécu la guerre en France. Ensemble, ils ont préparé un colis à destination des Ukrainiens. « Les enfants savent très bien ce qu’est la bagarre. La diplomatie aussi. Ils savent que lorsque deux personnes se disputent, on peut faire appel à un tiers. Aujourd’hui c’est ce qu’on essaie de faire, à l’échelle de pays », relativise la docteure Lola Fourcade.

Trouver les « bons mots »

Plusieurs parents se sont appuyés sur des métaphores du quotidien pour décrire cette situation complexe. « Même si ce n’est pas facile », Magalie a choisi d’utiliser le terme « conflit » plutôt que guerre à son fils de 5 ans, avec qui elle a écouté les informations, et de prendre l’exemple de « deux équipes qui s’affrontent ». Il n’y a pas de modèle d’éducation. Christophe, psychologue du travail, laisse sa fille de 10 ans réfléchir aux informations. Le papa se montre disponible pour répondre aux interrogations de la fillette, qui ne comprend pas pourquoi « le monde » n’en fait pas plus pour les populations en détresse. « Il faut être à l’aise en tant que parent. Ce que les enfants viennent interroger, ce sont les émotions qu’ils perçoivent de notre part », abonde en ce sens la pédopsychiatre Lola Fourcade. L’enfant, quel que soit son âge, finit par trouver ses propres mots pour appréhender les choses.

Bombardements, frappe nucléaire, sanctions économiques, civils tués… La guerre n’est certes pas en France, mais il est aussi difficile pour les parents de cacher leurs peurs, mais c’est en se montrant transparents et pédagogues qu’ils réconfortent leurs enfants, juge la pédopsychiatre. Xavier a d’ailleurs tout de suite exprimé « sa compassion » à sa fille de 24 ans quand elle lui a annoncé que son copain devait partir pour la Pologne. Pour tranquilliser son adolescente de 17 ans, Jean-Philippe lui rappelle que des négociations sont en cours et « surtout de ne stigmatiser personne parmi les populations ukrainiennes et russes ». Claire, mère de trois garçons âgés de 4, 6 et 16 ans, a insisté auprès de son deuxième sur le fait que tous les désaccords ne conduisent pas à la guerre ainsi que « la chance qu’ils ont d’être en France », où s’applique la démocratie. « Le sujet a été abordé de façon succincte » au lycée de son ado mais un « débat » doit avoir lieu, rapporte la maman. En attendant, avec son papa, ils lui ont montré des vidéos YouTube, dont ils ont vérifié les sources, pour le laisser s’exprimer.

Les petites histoires font la grande Histoire

Parler de la guerre est aussi l’occasion pour les familles de se replonger dans les histoires, la leur et celle du monde. Marcia et son époux ont revu les combats dans l’Est sous forme de frise avec leurs filles âgées de 7 et 11 ans. La maman, qui est née dans un pays en guerre a aussi partagé son vécu avec ses fillettes. « J’ai raconté les choses essentielles comme le fait que j’étais souvent envoyée à la campagne, le stress du couvre-feu, les militaires armés dans les rues, l’exil, etc. », détaille-t-elle. « Dès le CP, on peut leur montrer où se situent la Russie, l’Ukraine et la France sur une carte, leur expliquer ce qu’est une frontière », illustre Lola Fourcade. L’histoire-géographie prend tout son sens et toute sa place pour décrypter et rasséréner les écoliers. Réétudier ces notions permet aussi de leur rappeler que chaque conflit dans l’Histoire a eu un début et une fin.

Parents et enseignants font le tri dans les informations et favorisent la pluralité des médias (vidéos, livres, photos, journaux) pour développer le sens critique des plus jeunes. Dès le premier jour de la rentrée, Constance en a discuté avec ses élèves de CM1, surprise de la quantité d’informations qu’ils avaient déjà assimilées. Elle est revenue sur les raisons de l’invasion, le rôle de l’OTAN et les sanctions prises, ainsi que leurs conséquences. Ils ont aussi parlé de la menace nucléaire avant de faire « un tour des émotions ressenties par rapport à tout cela ». « Une de mes élèves est d’origine russe et déplore le fait que pour certains, être russe signifie être en accord avec ce que fait Poutine. Elle est aussi attristée pour ses parents, car leurs amis ukrainiens 'se retournent contre eux', ils se sentent donc accusés à tort », confie la maîtresse. Aude, qui intervient auprès de collégiens en situation de handicap, a aussi fait face à de l’inquiétude et des informations parfois fausses comme la rumeur de bombardements sur Paris. Pendant une heure, elle a ouvert le débat avec ses jeunes et s’est appuyée sur des vidéos du journal TV d’Arte pour illustrer la situation. « Ils savent qu’on peut en parler si besoin. Mais pas facile de rassurer quand nous-même, adultes, ne savons pas où cela va mener », admet-elle.

Les débats sous toutes leurs formes

Nos lecteurs, parents de (pré) adolescents, se questionnent aussi sur la place des réseaux sociaux dans la guerre en Ukraine. C’est le cas de Magali, mère de deux adolescentes de 13 et 16 ans, exposées sur TikTok à des témoignages de jeunes Ukrainiennes et Ukrainiens, des images de violences et d’autres contenus similaires suggérés. « L’autre jour une ado de leur âge se filmait, en larme, réfugiée dans le métro sous les bombardements. Elles étaient très déstabilisées face à l’angoisse et la peur de cette ado », raconte-t-elle. « La guerre actuelle a une particularité, c’est que les Ukrainiens et même les jeunes russes partagent sur les réseaux ce qu’ils vivent », reconnaît Lola Fourcade.

Magali et son mari ont échangé sur les vidéos avec leurs filles, mais la mère de famille avoue être dépassée et ne sait pas comment protéger ses filles face à la récurrence de ce type de contenus. « Je me questionne sur les conséquences de la violence de ces images pour elles et la peur qu’elles génèrent », écrit la maman. Pour Lola Fourcade, interdire les réseaux sociaux n’est pas toujours la solution adéquate, car ils font partie du monde dans lequel évoluent les jeunes. « Il faut en discuter, ça rend le jeune actif face à l’image. Ainsi, il peut se désabonner de lui-même des contenus qui lui sont nuisibles », conseille-t-elle. Concernant les plus petits, « ce n’est pas forcément adapté d’exposer les enfants aux images des médias faits pour les adultes. Il faut toujours des explications autour d’une image. Ouvrir la parole, c’est toujours ce qui apaise et vient réhabiliter un sujet », soutient la pédopsychiatre.