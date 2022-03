Les Ukrainiens continuent de fuir la guerre imposée par Moscou. En une seule journée, le nombre de réfugiés a bondi de près de 200.000. L’ONU, qui a fait ce constat ce mercredi, chiffre à 874.000 le nombre d’exilés Ukrainiens après l’invasion de leur pays par la Russie.

Le Haut commissariat aux réfugiés a publié un recensement à 13 heures (heure française). Les autorités et l'ONU s’attendent à ce que le flot s’intensifie encore, l’armée russe semblant concentrer ses efforts sur des grandes villes ukrainiennes. Selon l’organisation, ce sont 4 millions de personnes qui pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à la guerre.

« La situation est désespérée »

« Chaque jour, un nombre de plus en plus important de personnes se retrouvent dans le besoin. La situation est désespérée et les besoins ne cessent de croître », prévient Karolina Lindholm Billing, représentante du Haut-Commissariat aux réfugiés en Ukraine.

👉 Écoutez Karolina Lindholm Billing, Représentante du #HCR en #Ukrainehttps://t.co/gS1K1XIbrf#réfugiés pic.twitter.com/fj6dOIQVIV — Le HCR (@Le_HCR) March 2, 2022

Plus de la moitié des réfugiés se sont rendus en Pologne. Le pays limitrophe, qui a pris fait et cause pour l’Ukraine, a accueilli 453.982 d’après le décompte du HCR. L’Ukraine est peuplée de plus de 37 millions de personnes dans les territoires contrôlés par Kiev – qui n’incluent donc pas la Crimée annexée par la Russie ni les zones sous contrôle séparatiste.