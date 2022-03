Jeudi 24 février, après des mois de tensions, de menaces avec l’Occident et de déplacement de militaires à la frontière ukrainienne, la Russie décide finalement d’envahir son voisin. Pour comprendre l’origine de ce conflit, il faut à la fois faire appel à ses souvenirs d’Histoire sur l’ère soviétique, à ses connaissances sur les alliances militaires dans le monde ou encore sur les enjeux diplomatiques actuels.

Bien que l’Ukraine ne fasse pas partie de l’UE ou de l’Otan, les Européens et les Etats-Unis sont particulièrement impliqués dans cette guerre qui aura sur eux des conséquences économiques et énergétiques directes. Si les attaques touchent aujourd’hui le seul territoire ukrainien, certains experts craignent le début d’une Troisième Guerre mondiale avec, à l’horizon, une menace nucléaire. Bref, beaucoup de questions complexes et de sujets de réflexions entourent ce confit.

Pourquoi Vladimir Poutine attaquet-til maintenant ? Que vient faire la Chine dans le conflit ? ou que va devenir Volodymyr Zelenski ? « 20 Minutes » vous propose de poser toutes vos questions sur cette guerre, sur ses enjeux, ses origines ou ses répercussions à Cyrille Bret, chercheur à l’Institut de recherche européen Jacques-Delors, philosophe, géopoliticien et maître de conférences à Sciences Po Paris. Notre expert y répondra en direct lors d’un live sur notre compte Instagram (@20minutesfrance) le mercredi 9 mars, à 18 heures.