Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Moscou et l’Occident s’affrontent à coups de sanctions économiques. Et si les mesures infligées par l’Union européenne et les Etats-Unis mettent à mal l’économie russe, la réciproque risque d’arriver. Déjà, les prix du gaz, du blé ou du pétrole augmentent, et la Russie est loin d’avoir activé tous les leviers à sa disposition pour pénaliser économiquement l’Union européenne.

Le pouvoir d’achat des Français, très dépendant du prix de l’énergie, risque donc d̂'être affecté par ce que le ministre de l’Economie Bruno Le Maire qualifiait mardi de « guerre économique ». Seulement voilà, plus 2.200 kilomètres séparent Paris de Kiev. Et si le sort des Ukrainiens préoccupe pour le moment fortement les Français , accepteront-ils de subir les contrecoups économiques d’un conflit qui ne les concerne qu’indirectement ? Pour Elisabeth Tissier-Desbordes, professeur d’économie à l’ESCP et spécialiste du comportement des consommateurs, la bataille de la sensibilisation sera la clé de cette acceptation.

Les Français ont-ils l’habitude de lier leur consommation à des considérations géopolitiques ?

Au contraire, les Français ont une consommation extrêmement dépolitisée et font rarement le lien entre leur achat ou le prix de certains produits et leur prise de position ou conviction morale. Les consommateurs français se sont par exemple rarement mobilisés pour des boycotts de produits ou de Nations, contrairement à d’autres pays comme la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis.

Il y a bien sûr tout un discours en France sur une consommation politique et responsable, ainsi qu’une forte politisation dans le pays, mais cela se traduit rarement dans les faits. On peut citer en exemple McDonald’s, qui a reçu des critiques parmi les plus sévères en France, alors que l’Hexagone reste le premier consommateur d’Europe de ce fast-food.

Dès lors, comment faire pour que les Français acceptent les très probables répercussions économiques liées à la guerre en Ukraine ?

L’une des batailles clés va être la sensibilisation. Cette guerre est extrêmement relayée sur les réseaux sociaux avec beaucoup de vidéos, ce qui augmente l’empathie et l’engagement autour de ce conflit. Mais il faut également une implication de l’Etat pour garder les Français concernés, solidaires et prêts à des sacrifices économiques. Une grande partie des Américains étaient opposés à l’entrée de leur pays dans la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a dû faire beaucoup de publicité et de campagne pour convaincre la population de participer à l’effort de guerre, mais également pour l’inciter à moins consommer pour préserver les matières premières pour le conflit. Une telle politique devra être menée par le gouvernement français s’il veut convaincre les citoyens du bien-fondé des augmentations de l’inflation pour un conflit dans lequel le pays ne participe pas directement.

Les récentes interventions d’Emmanuel Macron, parlant de la guerre de retour en Europe ou d’une situation partie pour durer, vont dans ce sens. L’acceptation des Français sur les répercussions économiques dépendra de la légitimité qu’ils donnent à ce conflit, il est donc important de les impliquer au plus tôt.

Le président a donc évoqué « une situation partie pour durer »… Le temps ne risque-t-il pas de jouer contre l’acceptation des Français ?

Pour le moment, il y a une grande solidarité car la guerre est nouvelle et récente. Il y a un état de sidération et d’empathie. Rien ne dit que la lassitude et la banalisation du conflit ne vont pas vite s’installer. Plus le temps passe, moins les Français comprendront pourquoi ils devront subir un pouvoir d’achat en berne. Des voix s’élèvent déjà contre l’implication de la France. La durée du conflit est une question-clé, il sera très dur de garder éternellement les Français solidaires.

Le bras-de-fer économique contre la Russie va principalement se ressentir sur le prix des matières énergétiques. Cela peut-il rendre les Français d’autant moins prêts à faire des concessions ?

L’évolution du prix des matières premières est très sensible, puisqu’elles sont des dépenses essentielles, mais elles pénalisent différemment les consommateurs. Il suffit de voir comment les Français réagissent différemment aux hausses du prix de l’essence selon leur catégorie sociale et leur lieu d’habitation. Un cadre parisien est moins impacté qu’une personne ayant besoin de sa voiture pour aller au travail ou faire ses courses.

L’avantage est que l’une des principales hausses possibles, celle du prix du gaz, arrive alors que l’hiver touche à sa fin. Ce sera donc une inflation moins sensible que si le conflit débutait en décembre.

Avec les confinements liés à la pandémie de coronavirus, il y a eu une tendance à une consommation plus responsable et locale. Cela pourrait-il jouer ?

Comme avec l’exemple de McDonald’s, il s’agissait surtout de postures plus que d’actes. Je ne crois pas que cela change durablement la responsabilisation d’achat de la plupart des Français. Par contre, le coronavirus et la crise sanitaire nous ont appris à nous priver d’un certain nombre de choses. La population s’est peut-être davantage habituée au manque et est devenue plus résiliente.