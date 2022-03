Si, après six jours de conflits, le nom de Kiev vous est plus familier, qu’en est-il de Kherson et Kharkiv ? A la une de l’actualité depuis ce mercredi matin, les deux villes ukrainiennes ont été la cible privilégiée des armées de Vladimir Poutine durant ces douze dernières heures. Démographie, géographie et bilan de la nuit, 20 Minutes vous dit tout sur ces deux villes, dont le nom ne risque plus de vous échapper.

Kherson, ciblée dans la nuit de mardi

Sûrement la moins connu des deux villes, Kherson est une ville du sud de l’Ukraine, située à 447 km au sud-est de Kiev et à moins de 80 km de la mer Noire. D’une superficie totale de 135,7 km2, elle abritait presque 290.000 habitants en 2017, selon un recensement de l’ONU. Important port de la mer Noire et du Dniepr (fleuve d’Europe de l’Est), Kherson est le siège des chantiers de construction navale en Ukraine. Elle est aussi proche de la Crimée.

A 1h23 du matin, selon le maire de la ville Igor Kolykhaïev, les Russes ont pris le contrôle de la cité côtière de Kherson. Dès 5h49 dans la même nuit, l’armée de Vladimir Poutine s'est emparée de la gare ferroviaire.

Carte d'Ukraine situant les lieux où ont été enregistrés des explosions, des frappes et des combats entre forces ukrainiennes et russes et les zones sous contrôle russe et revendiquées par les Russes, au 2 mars à 8h30 GMT. - Simon MALFATTO, Sabrina BLANCHARD, Cléa PÉCULIER, Kenan AUGEARD

A 8h13, soit moins de sept heures après le début de l’offensive, la Russie a affirmé avoir pris le contrôle total de la ville, après des combats acharnés. « Des unités de l’armée russe ont pris le contrôle total de la capitale régionale de Kherson », a affirmé le porte-parole des forces armées russes, Igor Konachenkov, assurant que les « infrastructures civiles » et les transports en commun fonctionnaient normalement.

Kharkiv, la ville des bombardements symboliques

Avec son 1,419 million d’habitants en 2017 selon l’ONU, Kharvik est la deuxième plus grosse ville d’Ukraine. Capitale administrative de l’oblast de Kharkiv (subdivision administrative de l’Ukraine), la ville éponyme se situe à 423 km à l’est de la capitale, Kiev. Elle s’étend sur 350 km2 et se trouve au confluent des trois rivières Kharkiv, Lopane et Oudy, celles-ci faisant partie du bassin-versant du Serversky Donets dans la région nord-est de l’Ukraine. Sa proximité avec la frontière russe et son poids administratif dans la politique ukrainienne en font, après Kiev, une cible privilégiée pour Vladimir Poutine.

Localisation des principaux bombardements et explosions depuis le 24 février dans le centre de Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine. - SIMON MALFATTO, SOPHIE RAMIS, KENAN AUGEARD

Vers 4h30 du matin, des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv, a indiqué l’armée ukrainienne, faisant état de combats en cours. « Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv (…) et attaqué un hôpital » local, a déclaré l’armée ukrainienne dans un communiqué sur Telegram. « Un combat est en cours entre les envahisseurs et les Ukrainiens », a-t-elle précisé.

Depuis 8 heures, les images de Kharkiv touchée par des bombardements se succèdent. L’un des conseillers du ministre ukrainien des Affaires intérieures a publié des images d’un bâtiment endommagé par les tirs russes. Il s’agirait des locaux du département de la police régionale.

🔴[Alerte info] "Une force aéroportée russe d'invasion vient d'atterrir à Kharkiv. La bataille entre les envahisseurs et les défenseurs ukrainiens a commencé", indiquent les services de sécurité ukrainiens, selon @nexta_tv. https://t.co/iBWGabZ5II — Philippe Berry (@ptiberry) March 2, 2022

A 11 heures, au moins quatre personnes avaient été tuées et neuf autres blessées dans des bombardements russes ayant visé mercredi matin le siège des services de sécurité et une université à Kharkiv en Ukraine, ont indiqué les secours ukrainiens. « Pour l’instant dix personnes ont pu être sorties des décombres, le bilan préliminaire est de quatre morts et neuf blessés », a poursuivi cette source, dans un message sur les réseaux sociaux au moment où la deuxième ville du pays, subit une attaque des forces armées russes. Vingt et-une personnes avaient été tuées la veille dans des bombardements, notamment celui du siège de l’administration locale.

#UPDATE Russian airborne troops have landed in the eastern Ukrainian city of Kharkiv, the Ukrainian army says.



"Russian airborne troops landed in Kharkiv... and attacked a local hospital. There is an ongoing fight"



📸 Kharkiv on March 1 following shelling from Russian forces pic.twitter.com/3pdYswzZam — AFP News Agency (@AFP) March 2, 2022

Dans la foulée des frappes ont touché les sièges régionaux des forces de sécurité et de police, ainsi que l’université, selon les services d’urgence. « Il ne reste plus de zone à Kharkiv où un obus d’artillerie n’a pas encore frappé », a affirmé Anton Guerachtchenko, conseiller du ministre de l’Intérieur ukrainien. Situés chacune à moins de 500 km de Kiev, les villes de Kharkiv et Kherson pourraient être un aperçu du destin de la capitale.