Alors que la Russie continue son invasion de l’Ukraine et se concentre sur Kharkiv ce mercredi, de nombreux soldats ukrainiens postent des vidéos dans lesquelles ils dansent sur les réseaux sociaux. Un moyen d’oublier, le temps d’une chanson, les bombardements de Moscou.

Suivi par 3,8 millions d’abonnés, Alex Hook est probablement l’un des plus connus. Le soldat, posté dans la région du Donbass, a commencé à proposer des vidéos sur TikTok en décembre dernier, pour rassurer sa fille. Depuis le début de la guerre lancée par Vladimir Poutine, la notoriété du soldat est montée en flèche.

Sa vidéo du 12 février dernier, dans laquelle il danse sur du Michael Jackson en uniforme militaire, a fait près de 76 millions de vues sur TikTok. De nombreux internautes se sont inquiétés de son silence ces derniers jours mais le jeune soldat a posté, lundi, une vidéo assurant qu’il allait bien et se battait pour l’Ukraine.

D’autres images de soldats ukrainiens se trémoussant ont été partagées. Comme cette vidéo de deux soldats lourdement armés, se trémoussant sur de la musique techno. Partagée par Olexander Scherba, l’ancien ambassadeur d’Ukraine en Autriche, elle a été visionnée plus de 110.000 fois. Le diplomate l’a accompagnée d’une légende disant : « Jour sept. L’Ukraine est debout. L’Ukraine saigne. L’Ukraine danse. »

Outre les vidéos de soldats ukrainiens, des images du président Volodymyr Zelensky en train de danser sont aussi devenues virales. Celles-ci ne datent toutefois pas du conflit mais de la participation du chef de l’Ukraine à l’émission Danse avec les stars, et sa victoire, en 2006. Le chef d’Etat était humoriste et comédien avant de créer la surprise en remportant l’élection présidentielle en 2019. Volodymyr Zelensky a depuis troqué les costumes pour des treillis militaires.

