Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine, est le théâtre de lourds combats. Des troupes aéroportées russes ont débarqué dans la nuit, a indiqué ce mercredi l’armée. « Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv (…) et attaqué un hôpital » local, ont annoncé les forces armées ukrainiennes dans un communiqué sur Telegram.

« Un combat est en cours entre les envahisseurs et les Ukrainiens » dans cette ville proche de la frontière russe, selon le communiqué. Selon Anton Guerachtchenko, conseiller du ministre de l’Intérieur ukrainien, un incendie s’est déclaré mercredi dans la caserne d’une école de pilotage à Kharkiv après une frappe aérienne.

« Pratiquement, il ne reste plus de telle zone à Kharkiv où un obus d’artillerie n’a pas encore frappé », a-t-il affirmé, cité dans un communiqué sur Telegram. Au moins quatre personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans des bombardements russes ayant visé mercredi matin le siège des services de sécurité et une université à Kharkiv en Ukraine, ont indiqué les secours ukrainiens.

Terrible day for Kharkiv. Russian planes dropped bombs all night and all morning on the historical center of Kharkiv and residential areas in the downtown. This is a war crime. pic.twitter.com/VNbs8EtYBZ