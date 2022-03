Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19 h 30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

Alors que l’armée russe continue de bombarder l’Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a adressé aux eurodéputés un discours qui restera sûrement dans l’histoire. « Nous nous battons pour notre survie (…) mais nous nous battons aussi pour être des membres égaux en droits de l’Europe (…) Donc, prouvez que vous êtes avec nous, prouvez-vous que vous ne nous abandonnez pas, et que vous êtes vraiment des Européens », a déclaré le président ukrainien en visioconférence face aux membres du Parlement européen.

"We desire to see our children alive. I think it's a fair one."



Ukrainian President Volodymyr Zelensky was met with a standing ovation from the European Parliament after a powerful speech that caused the EU translator on the English language feed to choke up with emotion. pic.twitter.com/kTlBGO6GEq