Pourquoi la Russie a-t-elle attaqué l’Ukraine ? C’est la troisième guerre mondiale ? Les hommes vont devoir aller se battre ? L’invasion russe de l’Ukraine ainsi que les images des bombardements et de la fuite de milliers de réfugiés font la une des journaux depuis plusieurs jours. Un sujet délicat qui peut nourrir de nombreuses interrogations et inquiétudes chez les plus jeunes.

Face à l’effervescence de la situation, il faut aussi trouver les bons mots pour expliquer la situation aux petits. Et les bons outils pour dispenser un cours de géopolitique sur cet événement de grande ampleur à des enfants.

Bombardements, menace nucléaire, sanctions économiques… Parents et enseignants, comment évoquez-vous le conflit aux enfants ? Comment réagissent-ils ? Comment les aider à digérer les informations ? Utilisez-vous des images ou des articles de presse ? Répondez-vous à toutes les questions ? Comment adaptez-vous votre langage par rapport à leur âge ? Enseignants, comment vous préparez-vous ? Certains élèves vous ont-ils fait part de leur angoisse ? Vous ont-ils partagé des fake news ? Comment les rassurer ? Comment se positionner vis-à-vis des parents ?