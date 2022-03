Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est sur tous les fronts. Au sens littéral comme figuré. L’ancien humoriste, qui réclame l'intégration de l'Ukraine dans l'UE « sans délai », va s’exprimer ce mardi à 12h30, heure française, devant le Parlement européen. Cette intervention se déroulera par visioconférence, précise la présidente du Parlement Roberta Metsola.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chef de la diplomatie de l’Union européenne Josep Borrell, interviendront également lors de cette session extraordinaire consacrée à la guerre en Ukraine.

