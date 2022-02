Une avancée diplomatique ? Emmanuel Macron a échangé ce lundi pendant une heure et demie avec Vladimir Poutine, en lui demandant l’arrêt des frappes contre les civils et la sécurisation des axes routiers en Ukraine, des points sur lesquels le président russe « a confirmé sa volonté de s’engager », a annoncé l’Élysée. Le président français a également demandé à son homologue russe Vladimir Poutine de respecter le droit international humanitaire et la protection des populations civils.

Un échange avec Volodymyr Zelensky

Emmanuel Macron s’est également entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky « à plusieurs reprises ces dernières heures », a ajouté la présidence. Il a salué le sens des responsabilités de ce dernier dans la perspective des négociations qui commencent.