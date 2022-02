C’est un élan de solidarité international. Depuis que la Russie a officiellement déclaré la guerre à l' Ukraine ce jeudi de nombreux pays ont tendu la main à Kiev et son peuple. Qui sont-ils ? Et qu’ont-ils envoyé ? On vous propose de faire le point.

Aide militaire

Pour la première fois de son histoire, l'Union européenne va financer l’achat et la livraison d’armements et d’autres équipements à l’Ukraine, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. De son côté, Washington a annoncé ce samedi une nouvelle aide militaire à l’Ukraine pour 350 millions de dollars, totalisant plus d’un milliard de dollars sur l’année écoulée.

Des livraisons d’armes

A titre individuel, l'Allemagne a brisé un tabou en acceptant de livrer des armes à l’Ukraine, rompant ainsi sa politique d’interdiction de toute exportation d’armes létales en zone de conflit. Rompant également avec sa doctrine, la Suède a annoncé dimanche qu’elle allait livrer des armes antichars à Kiev. La France quant à elle, a décidé samedi la livraison additionnelle d’équipements de défense et un soutien en carburant. Côté belge, le pays va fournir 2.000 mitrailleuses, 3.800 tonnes de carburant, 3.000 fusils automatiques supplémentaires et 200 armes antichars.

Aide humanitaire

Washington a annoncé ce dimanche 54 millions de dollars d’aide humanitaire supplémentaire à Kiev. La France, qui portera lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution sur l’aide humanitaire à l’Ukraine, a envoyé 33 tonnes d’aide humanitaire en Pologne pour aider les Ukrainiens. Plus de 30 tonnes de matériel partiront également pour la Moldavie en début de semaine. Israël, pour sa part, va fournir cent tonnes de matériel humanitaire.

Des millions d’euros versés à Kiev

Côté Union Européenne, l’Italie a versé 110 millions d’euros d’aide au gouvernement ukrainien. L’Espagne va envoyer 20 tonnes d’aides à l’Ukraine, essentiellement du matériel médical et des équipements défensifs. Les Pays-Bas​ ont annoncé 20 millions d’euros en aide humanitaire. Enfin, en Turquie, la Direction de la gestion des catastrophes et des situations urgentes (AFAD) a annoncé l’envoi en Moldavie de trois véhicules longs d’aide humanitaire pour les réfugiés ukrainiens.