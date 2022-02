Solidaire avec les Ukrainiens, mais jusqu’où ? Vendredi dernier, au deuxième jour de l’invasion des troupes russes en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a appelé son peuple à prendre les armes… Mais également les Européens qui le souhaitent. « Si vous avez une expérience du combat et que vous ne voulez plus regarder l’indécision de vos responsables politiques, vous pouvez venir dans notre pays pour défendre l’Europe », a-t-il lancé face caméra dans une vidéo largement partagée sur les réseaux.

Cet appel a fait écho en vous et vous avez décidé de vous rendre en Ukraine malgré le danger pour combattre aux côtés des Ukrainiens ? Votre témoignage nous intéresse. Que vous prépariez votre voyage ou que vous soyez déjà sur place, expliquez-nous vos motivations, racontez-nous votre préparation.

Pourquoi et quand avez-vous choisi de partir ? Quelle est votre expérience du combat ? Avec quoi (et qui) partez-vous ? Comment vous allez-vous vous rendre en Ukraine ? Quelles embûches avez-vous rencontrées ou pensez-vous rencontrer ? Comment cela se passe-t-il sur place ? Comment êtes-vous accueilli et par qui ?