C’est un bilan dramatique et malheureusement parcellaire. L’ONU a affirmé ce lundi avoir enregistré 102 civils tués, dont 7 enfants, et 304 blessés, depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. L’instance a toutefois averti : les chiffres réels « sont considérablement » plus élevés.

« La plupart de ces civils ont été tués par des armes explosives à large rayon d’action, notamment des tirs d’artillerie lourde, des lance-roquettes multiples et des frappes aériennes. Les chiffres réels sont, je le crains, considérablement plus élevés », a déclaré la Haute Commissaire de l’ONU aux droits humains, Michelle Bachelet, à l’ouverture du Conseil des droits de l’Homme.

Session extraordinaire

L’Ukraine a fait état de quelque 200 civils et des dizaines de militaires tués depuis jeudi et 16 enfants parmi les victimes. Les 193 membres de l’Assemblée générale des Nations unies devaient se réunir lundi en « session extraordinaire d’urgence » pour se prononcer sur le conflit.

La France devait soumettre une résolution sur l’aide humanitaire à l’Ukraine au Conseil de sécurité. La Russie y détient toutefois un droit de veto, ce qui exclut toute condamnation formelle de l’offensive.