Guerre en Ukraine EN DIRECT : Des banques russes bientôt exclues de Swift… La Biélorussie mise sous « pression »…

1h59 : Elon Musk s’implique pour aider l’Ukraine

Elon Musk a entendu l’appel du vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov. Son groupe SpaceX a activé le service Internet par satellite Starlink en Ukraine et envoie des équipements dans le pays.

Samedi matin, Mykhailo Fedorov avait interpellé le milliardaire sur twitter : « Pendant que vous essayez de coloniser Mars, la Russie essaye d’occuper l’Ukraine ! Si vos fusées atterrissent avec succès depuis l’espace, des roquettes russes attaquent des civils ukrainiens ! Nous vous demandons de fournir à l’Ukraine des stations Starlink ». Il avait aussi appelé Elon Musk à encourager « les Russes sains d’esprit » à s’opposer à leur gouvernement.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.