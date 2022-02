Les forces russes encerclent Kiev. Les Etats-Unis craignent qu’il ne soit victime « d’un acte atroce ». Mais vendredi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est sorti dans les rues de Kiev et a diffusé une vidéo sur Instagram, avec un message simple : « Nous sommes là. ».

(Version avec les sous-titres ici, avec une musique ajoutée qui n'était pas dans la vidéo d'origine)pic.twitter.com/3sazoTefZ2 — Philippe Berry (@ptiberry) February 25, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Entouré du Premier ministre et de plusieurs conseillers, tous habillés en t-shirt et blouson kaki, le président ukrainien s’est filmé en selfie. « Bonsoir à tous. Le chef du gouvernement est là. Le chef de cabinet est là. Le Premier ministre Shmyhal est là. Le conseiller Pololiak est là. Le président est là. Nous sommes tous là. Nos soldats sont là. Nos citoyens sont là. Nous sommes tous là pour défendre notre indépendance, notre pays, et rien ne pourra changer ça. Gloire aux hommes et aux femmes qui nous défendent. Gloire à l’Ukraine », dit Zelensky. « Gloire aux héros », répondent ses conseillers.

L’armée russe va « essayer de prendre » Kiev

« L’armée russe va « essayer de s’emparer » de Kiev dans la nuit de vendredi à samedi, à la suite de l’offensive massive lancée 48 heures plus tôt contre l’Ukraine sur ordre de Vladimir Poutine, a alerté le président Volodymyr Zelensky dans une allocution un peu plus tard.

« Nous ne pouvons pas perdre la capitale. Je m’adresse à nos défenseurs, hommes et femmes de tous les fronts : cette nuit, l’ennemi va utiliser toutes ses forces pour briser nos défenses de la façon la plus vile, dure et inhumaine. Cette nuit, ils vont tenter de s’emparer » de Kiev, a-t-il affirmé dans une allocution vidéo diffusée sur le site Internet de la présidence. « Notre principal objectif est de mettre fin à ce massacre. Les pertes de l’ennemi sont très sérieuses », a-t-il ajouté.

Selon le renseignement américain, Vladimir Poutine a l’intention de déclencher une offensive massive sur Kiev pour « décapiter » le gouvernement et installer un régime pro-Russie à la place.