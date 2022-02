Les premiers drapeaux ont été brandis dès jeudi dans de nombreuses villes françaises, alors que les chars russes continuaient leur avancée vers Kiev. Ce vendredi, les combats continuaient de faire rage en Ukraine, envahie par l’armée russe guidée par Vladimir Poutine, quand les principales métropoles françaises se paraient de bleu et de jaune. Loin des combats sanglants qui meurtrissent la frontière Est de l’Europe, le peuple français se mobilise pour condamner la guerre en Ukraine et l’attitude de son dirigeant Vladimir Poutine. De la Tour Eiffel à la fontaine de la place Royale à Nantes en passant par la place du Capitole à Toulouse, les villes françaises sont nombreuses à exprimer un soutien unanime en se parant des couleurs jaune et bleu.

La Tour Eiffel en bleu et jaune pendant trois jours

Anne Hidalgo en avait fait la promesse à plusieurs manifestants de la place de la République dès jeudi soir. Ce vendredi, la Tour Eiffel sera illuminée en bleu et jaune à partir de 18 heures en soutien au peuple ukrainien à la demande de la maire de Paris. Elle arborera ces couleurs pendant trois jours, jusqu’à minuit dimanche 27 février. La candidate à l’élection présidentielle a également fait savoir qu’elle avait décidé de transformer sa rencontre politique prévue ce samedi à Bordeaux « en meeting de solidarité avec le peuple ukrainien ».

Des drapeaux hissés sur de nombreuses mairies

Dès jeudi, plusieurs municipalités françaises avaient décidé de déployer le drapeau ukrainien sur la façade de leur mairie. Ce vendredi, d’autres les ont suivies. A Bordeaux, la mairie et l’hôtel de la région Nouvelle-Aquitaine ont arboré les couleurs jaune et bleu. Présent, le maire EELV Pierre Hurmic s’est déclaré « prêt à accueillir les ressortissants ukrainiens en fonction des besoins ». L’association Russie Libertés était présente sur les lieux afin de montrer que « tous les Russes ne cautionnent pas les agissements de Vladimir Poutine ».

A Marseille, ville jumelée avec Odessa (sud-ouest de l’Ukraine), le maire Benoît Payan avait pavoisé dès jeudi le drapeau bleu et jaune aux côtés du drapeau français. Une manifestation devant le consulat de Russie dans la deuxième ville de France avait réuni plusieurs dizaines de personnes dénonçant « l’agression » des forces russes.

A Lyon, des dizaines de personnes se sont rassemblées en soutien au peuple ukrainien, dont le pays est au c?ur d'une guerre avec la Russie. - KONRAD K./SIPA

La même initiative a été prise à Clermont-Ferrand. « L’agression militaire sauvage de l’Ukraine nous ramène à un âge qu’on ne veut plus vivre en Europe », a fait savoir le maire Olivier Bianchi.

Lille renomme son pont

La ville de Lille, jumelée avec Kharkiv, a solennellement rebaptisé jeudi le « pont de Kharkov », selon l’appellation russe, en « pont de Kharkiv », afin de respecter l’appellation ukrainienne. « On est extrêmement préoccupés et très marqués par cette situation », a justifié la maire Martine Aubry. Le changement de nom du pont avait été envisagé il y a plus d’un an mais avait visiblement été ralenti par le Covid-19.

Toulouse rend hommage à sa jumelle Kiev

Jumelée à Kiev depuis près de cinquante ans, Toulouse a fait flotter des drapeaux ukrainiens sur la place du Capitole. Le maire Jean-Luc Moudenc a exprimé « sa solidarité au peuple ukrainien ».

Guerre en Ukraine: Jumelée avec #Kiev, Toulouse a pavoisé le Capitole de drapeaux ukrainiens et ouvert un registre de soutien sous le porche de l’hôtel de ville. Des initiatives humanitaires sont à l’étude. pic.twitter.com/eLiGJFZqVH — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) February 25, 2022

Un registre a été ouvert ce vendredi à l’accueil du Capitole, où les habitants peuvent exprimer leurs témoignages de soutien. « Des actions de solidarité internationales et humanitaires sont également à l’étude afin de porter secours à la population ukrainienne », précise la municipalité. La ville de Lyon va également illuminer sa mairie ce vendredi.

🇺🇦 L'agression militaire décidée par Vladimir Poutine est extrêmement grave. En signe de soutien à l'#Ukraine et au peuple ukrainien, la Ville de @nantesfr illumine la fontaine de la Place Royale aux couleurs du drapeau ukrainien, dès ce soir et jusqu'à la fin de la semaine pic.twitter.com/t0YYoNe2X5 — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) February 24, 2022

A Nantes, une fontaine en jaune et bleu

Dès jeudi soir, la fontaine de la place Royale, à Nantes, revêtait des couleurs jaune et bleu. « L’agression militaire décidée par Vladimir Poutine est extrêmement grave », a fait savoir la maire Johanna Rolland.

Rennes descend le drapeau breton

A Rennes, le drapeau breton a cédé sa place au drapeau ukrainien en marge de la session du conseil régional. Plusieurs organisations appellent à un nouveau rassemblement samedi pour dire « non à la guerre » dans la capitale bretonne. A Strasbourg, trois bâtiments seront éclairés à partir de ce soir : l’Hôtel de Ville, le centre administratif, et le Pont Beatus Rhenanus. A Nancy, c’est la place Stanislas qui sera illuminée dès la nuit tombée ce vendredi.