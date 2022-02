« La Russie, tournant le dos à ses engagements et à la voie diplomatique, fait le choix de la confrontation déstabilisatrice pour l’ensemble du continent. » Le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, a lu aux députés, ce vendredi en début d’après-midi, un message du chef de l’Etat Emmanuel Macron. « La Russie remet en cause le principe cardinal du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats, le fondement même de l’ordre européen et international », a poursuivi Richard Ferrand, portant la voix du chef de l’Etat.

« Nous avons tout mis en œuvre pour éviter l’escalade et œuvrer à résoudre la crise par le dialogue, en étroite coordination avec l’Ukraine. Nous devons assurer l’unité avec nos partenaires européens et nos alliés pour protéger notre souveraineté, notre sécurité et nos démocraties », a encore écrit le président de la République Emmanuel Macron, qui a salué « le courage » des Ukrainiens « ainsi que leur détermination à défendre leur souveraineté et leur liberté », avant de préciser que « rien n’a été ni ne sera négligé pour leur venir en aide ».

Dans son message, Emmanuel Macron a réitéré son annonce d’une aide budgétaire supplémentaire de 300 millions d’euros à l’Ukraine et l’envoi de matériel défensif. En outre, des engagements seront pris dans le cadre de l’Otan « pour protéger le sol de nos alliés baltes et roumains ». Le chef de l’Etat a également fait savoir que « des sanctions concerneront les plus hauts dirigeants de la société russes ».

Une lecture du message présidentiel sous les applaudissements

« Cette crise majeure aura des conséquences sur nos vies, notre économie et notre sécurité », a encore indiqué Emmanuel Macron, ajoutant que « cette épreuve » venait « confirmer à chacun que notre Europe n’est pas une union de consommateurs, mais bien ce projet politique de citoyens attachés à des valeurs et principes communs ».

Richard Ferrand a terminé la lecture du message présidentiel sous les applaudissements nourris des députés, comme on a pu l’entendre et le voir sur la chaîne LCP. Pour rappel, cette voie offerte par la Constitution n’avait pas été utilisée depuis 2002. Le message sera également a également été lu simultanément au Sénat.