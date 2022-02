Pas de quartier avec Moscou. L’Europe doit « relever le niveau des sanctions » contre la Russie, qui vient de lancer une violente offensive contre l'Ukraine. Aux yeux de l’ancien président François Hollande reçu ce vendredi 25 février par Emmanuel Macron, les sanctions « sont insuffisantes ». A titre d’exemple, il a suggéré l’arrêt des importations de gaz.

« Il n’y a pas de diplomatie sans rapport de force », a aussi insisté l’ancien président reçu à l’Elysée, « l’Europe doit se faire respecter ». « Je considère qu’il faut encore renforcer les sanctions, et notamment les sanctions financières, aussi [sur] le système de transactions monétaires, de manière que la Russie, son économie et ses dirigeants puissent être lourdement frappés », a-t-il déclaré à l’issue d’une entrevue d’une heure avec le chef de l’Etat Emmanuel Macron. « Oui, ce sera plus coûteux, et notamment pour nos amis allemands, de ne plus s’approvisionner en gaz russe. Mais comment aller justifier qu’on continue à acheter du gaz russe quand la Russie intervient militairement dans un pays indépendant ? », a-t-il lancé.

« L’Europe a pu être considérée comme naïve »

« J’ai passé des jours, des nuits même avec Vladimir Poutine, en présence de [Angela] Merkel, quelquefois seul à seul », a-t-il dit. « Poutine s’est senti depuis sans doute plusieurs mois en situation d’aller beaucoup plus loin » , a-t-il ajouté, évoquant la situation en Biélorussie, au Kazakhstan, en Syrie et en Afrique. « Partout il a avancé et, face à cette prétention, il faut qu’il y ait des coups d’arrêt ». « L’Europe a pu être considérée comme naïve », a-t-il encore relevé, en appelant l’UE à renforcer sa défense.

Il a enfin critiqué à mots couverts les candidats à la présidentielle qui ont remis en cause l’alliance atlantique, ainsi que ceux qui « promettent beaucoup » alors que la crise en Ukraine risque de pénaliser l’économie française. Cet entretien est le troisième en tête-à-tête entre Emmanuel Macron et François Hollande depuis 2017 – le premier avait eu lieu au moment du premier confinement, le deuxième au moment du déconfinement. Après François Hollande, Emmanuel Macron recevait dans la foulée son prédécesseur Nicolas Sarkozy,​ cherchant l’unité politique dans une démarche de « tradition républicaine dans un moment de crise aiguë », explique l’Elysée.