La guerre est déclarée depuis quarante-huit heures, les tensions se sont intensifiées depuis plusieurs semaines mais le conflit dure en réalité depuis des années. Pas toujours facile de comprendre le pourquoi du comment de cette farouche opposition entre l’Ukraine et la Russie. Si les « accords de Minsk », le Donbass ou encore le Swift sont autant de concepts qui vous échappent, alors cet article est fait pour vous. Pour tout comprendre à l’imbroglio diplomatico-militaire qui oppose Kiev à Moscou, 20 Minutes vous propose un questions-réponses.

Pourquoi et depuis quand le climat est-il si tendu entre l’Ukraine et la Russie ?

Les racines de la guerre actuelle datent de 2014. Cette année-là, l'Ukraine est touchée par un conflit majeur avec les séparatistes de Donetsk et Louhansk. Le 11 mai de la même année, les deux territoires vont ainsi s’autoproclamer indépendants. Une décision qui a provoqué un conflit particulièrement meurtrier entre les forces armées ukrainiennes et séparatistes, puisqu’on dénombrera près de 14.000 morts en huit ans. Si officiellement, le conflit devait être mis en pause par les accords de Minsk, des combats vont continuer entre les deux camps et particulièrement s’intensifier ces derniers mois.

Opérations militaires aux frontières, coups de fil entre dirigeants qui ne donnent rien, ou menace économique, notre journaliste Marie de Fournas, vous explique ci-dessous en vidéo, l'origine conflit version 2022.

C’est quoi les « accords de Minsk » ?

« Ce sont des accords signés en 2014 par les représentants de la Russie, de l’Ukraine et des deux républiques séparatistes », nous explique Rayna Stamboliyska, experte en diplomatie numérique et consultante en cybersécurité. « Ils ont été organisés sous les auspices de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) dans le but de mettre fin aux combats dans le Donbass et ont instauré un cessez-le-feu immédiat ». Mais pourquoi Minsk, nous direz-vous ? « C’est tout simplement le nom de la capitale de la Bielorussie et c’est là qu’ont été signés ces accords. »

Mais c’est quoi le Donbass ?

Géographiquement, le bassin du Donbass est un bassin frontalier de la Russie qui se trouve sur la rive septentrionale de la Mer Noire et qui concentre l’ensemble de l’activité minière et sidérurgique du territoire ukrainien. Dans le Donbass, on trouve les deux états séparatistes qui font tant parler d’eux : la république populaire de Donetsk et la république populaire de Louhansk. En plus de sa richesse minière et sidérurgique, une partie de cette région est russophone et utilise le rouble comme monnaie. Ce qui en fait un terrain largement conquis pour Vladimir Poutine.

Pour en connaître encore plus sur cette région du Donbass dont on nous parle tant, c’est par ici.

Pourquoi les Etats n’interviennent pas militairement dans le conflit ?

« Tout simplement parce qu’il n’y a pas d’encadrement légal qui le permet », nous explique Rayna Stamboliyska. « D’une part, l’Ukraine n’est pas membre de l’Otan donc elle ne peut pas invoquer l’article 5 de ce dernier qui permet d’agir en cas d’agression contre un des membres de l’alliance, ajoute la spécialiste. Et d’autre part, l’Ukraine n’est pas membre de l’ UE et n’en a d’ailleurs même pas le statut d’Etat candidat à l’accession ».

Et que fait la Chine dans ce conflit ?

La Chine est sur une ligne de crête diplomatique sur le dossier ukrainien. Elle ne souhaite pas s’opposer frontalement à la Russie, pays ami avec lequel elle partage certaines vues, comme une opposition à un élargissement de l’Otan. Mais Pékin ne souhaite pas non plus apparaître comme soutenant une invasion de l’Ukraine. Pourtant, la Chine joue une partition essentielle sur le plan géopolitique comme économique.

Pour en savoir encore plus, notre journaliste Oihana Gabriel​ vous explique ici tout le rôle que la Chine pourrait jouer dans le conflit.

La France va-t-elle s’impliquer militairement dans le conflit ?

Oui et non. Comme vu plus haut, à ce stade, ni au nom de l’UE, ni au nom de l’Otan et en l’absence d’accords bilatéraux, ni en notre propre nom, nous avons lieu d’envoyer des soldats en Ukraine. En revanche, Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi à Bruxelles que la France allait accélérer le déploiement de soldats en Roumanie dans le cadre de l’Otan, en réponse à l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe. « La France continuera à jouer pleinement son rôle de réassurance des alliés de l’Otan en envoyant en Estonie un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée, en anticipant sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars, et en accélérant aussi son déploiement en Roumanie », a déclaré le président français à l’issue d’un sommet exceptionnel de l’Union européenne à Bruxelles et à la veille d’un sommet de l’Otan consacré à la crise en Ukraine.

Pour mieux comprendre les perspectives militaires de la France dans le conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie, on vous propose de découvrir notre interview de Jean-Louis Thiériot, député LR de Seine-et-Marne et corapporteur d’un texte sur les conflits de « haute intensité ».

Quel est ce « réseau interbancaires Swift » dont Moscou pourrait être exclu ?

« Swift est un aiguilleur bancaire », explique Rayna Stamboliyska. Acronyme de « Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication », il a été créé en 1973 en Belgique et est un réseau de messagerie ultra-sécurisée dédiée aux opérations financières. Depuis le début de la guerre ce jeudi, les Etats-Unis et leurs alliés menacent clairement la Russie d’une exclusion du système Swift. « Pour imager, cela reviendrait à mettre les banques Russes sur une île déserte avec aucun chemin permettant d’y accéder », conclut l’experte en diplomatie numérique.

Pourquoi la Russie a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl ?

« A part Vladimir Poutine et son armée, personne ne le sait », ironise Rayna Stamboliyska. « A ce stade on reste sur des spéculations, plus ou moins farfelues ». Destruction du dôme protégeant le réacteur numéro 4 ou utilisation des déchets radioactifs pour fabriquer une bombe nucléaire, seul Twitter semble avoir trouvé la réponse.

Backstory Russians have targeted Chernobyl too and radiation levels have risen pic.twitter.com/9ViN4BTe1V — my uncle’s meme stash (@myunclesmemes) February 25, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Et c’est quoi concrètement une cyberattaque ?

Une cyberattaque, c’est un acte de malveillance envers des systèmes informatiques. Cette dernière consiste à cibler différents dispositifs informatiques comme des ordinateurs, des équipements périphériques tels que les imprimantes, ou encore des appareils communicants comme les téléphones mobiles, les smartphones ou les tablettes. Si les preuves manquent pour accuser Moscou de ce genre d’offensive 2.0, des incidents numériques ont récemment touché l’Ukraine, notamment une cyberattaque massive visant des sites gouvernementaux à la mi-janvier.

​Notre journaliste Laure Gamaury vous explique ici pourquoi l’arme cyber pèse de tout son poids dans le conflit larvé entre l’Ukraine et la Russie.

Mais alors, que souhaite exactement Vladimir Poutine ?

Selon notre experte, il y a deux temporalités dans l’interprétation des intentions du chef du Kremlin. « Avant son discours de déclaration d’indépendance des états séparatistes, j’avais tendance à penser que l’objectif de Vladimir Poutine était de faire de l’Ukraine, un état ventriloque, explique ainsi Rayna Stamboliyska. Depuis la nuit de jeudi et le début de la guerre, je m’oriente bien plus vers une perspective d’annexion. » Pour la jeune femme, l’offensive Russe est calculée et organisée car Vladimir Poutine est allé droit au but en attaquant la capitale Kiev. « Il est allé directement à la gorge », conclut-elle.