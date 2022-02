Jeudi soir, Robert Ménard (divers droite), invité de l’émission consacrée à la guerre en Ukraine, sur France 2, n’a pas caché son exaspération quant à la culture jugée pro-russe de son camp politique, malgré les condamnations de l’intervention militaire de Marine Le Pen (RN) et d’Eric Zemmour (divers droite). « A force d’ajouter, tous les jours, un point de divergence, je me demande », si ce sont des « amis », a déploré le maire de Béziers (Hérault), et fondateur de Reporters sans frontières.

20 Minutes a demandé ce vendredi à Robert Ménard si ce point d’achoppement pouvait l’éloigner de Marine Le Pen, qu’il soutient, et d’Eric Zemmour.

La culture jugée pro-russe des candidats à l’élection présidentielle de votre courant politique vous agace-t-elle ?

Ce n’est pas pour rien que je ne suis pas dans un parti, ou un fan-club. J’ai de l’amitié pour Marine Le Pen, je suis d’accord avec elle sur ce qu’elle dit, grosso modo, sur les questions de sécurité ou d’immigration. Je la trouve plus posée, plus acceptable, plus réaliste qu’Eric Zemmour sur ces questions-là. Mais sur ce qui se passe en Ukraine, aucun des deux n’ose dire que M. [Vladimir] Poutine est un dictateur. Il faut appeler les choses par leurs noms. Avant mon passage sur France 2, jeudi, j’étais avec Marine Le Pen, pour lui dire mes désaccords. J’ai passé toute ma vie à défendre les droits de l’Homme [avec Reporters sans frontières], ce n’est pas passé aujourd’hui dans les pertes et profits. Quand on voit comment les opposants à la guerre ont été traités à Moscou et ailleurs, je ne fermerai jamais les yeux. Je suis proche des uns et des autres, mais je ne dois rien à personne, alors je peux dire exactement ce que je pense.

D’où vient, selon vous, cette fascination pour la Russie et pour Poutine de la droite de la droite ou de l’extrême droite ?

Il y a toujours eu un humus, une fascination pour les régimes autoritaires. Pour un type qui roule des mécaniques. Il y a un anti-américanisme, qui pousse dans les bras des Russes.

Cela pourrait vous éloigner de votre camp politique ?

Dire que c’est facile à vivre, je vous mentirais. Mais je conçois la politique comme des compromis. Ce que je reproche à Eric [Zemmour], c’est son côté idéologue.

Et Marine Le Pen ?

Souvent, Marine Le Pen peut être agacée par mes prises de position. Parce que j’ai d’autres désaccords avec elle que celui-là. Mais je continue à dire que je voterai pour elle. Aujourd’hui, pour mon pays, elle est utile, parce que parmi les questions prioritaires, il y a la sécurité, et l’immigration.

On a l’impression que vous avez changé, que vous voulez montrer un discours plus apaisé, depuis quelques mois. Il y a des sujets que vous n’abordez plus.

Vous avez raison. Je n’ai aucun mal à dire que je me trompe. C’est une différence essentielle avec la classe politique. Oui, il y a des choses que j’ai faites, il y a six ou sept ans, que je ne referai pas aujourd’hui. Je n’ai pas envie de blesser les gens. Je me suis aperçu que les idées, maniées dans leur aridité, avec tous les angles qu’elles peuvent avoir, peuvent blesser les gens. Et le monde est assez difficile, je n’ai pas envie de blesser, en plus, les gens.