Le scénario catastrophe s’est produit en Ukraine. Jeudi dans la nuit, la Russie a lancé une attaque massive et rapide contre l’Ukraine, bombardant plusieurs grandes villes. Vladimir Poutine a décidé d’envahir, malgré les sanctions internationales. Les combats se sont poursuivis dans la nuit de jeudi à vendredi. 20 Minutes vous refait le film de cette nuit.

Alors que les bombardements continuent, Kiev a tenté de mesurer l’ampleur de la menace cette nuit. Le ministère des armées ukrainien a estimé le nombre de soldats russe sur son territoire entre 45.000 et 90.000 hommes, ce qui représente entre un quart et la moitié des troupes russes qui avaient été massées à la frontière. Dans l’espoir de les repousser, l’Ukraine a annoncé une mobilisation générale. Les hommes ukrainiens, âgés de 18 à 60 n’ont plus le droit de quitter le pays. Ils ne peuvent plus légalement traverser les frontières de l’Ukraine, d’après un message du chef de la douane de Lviv, une ville à l’ouest du pays.

Les bombardements ont continué à arroser la capitale et au moins un immeuble d’habitations a pris feu. Une énorme explosion a illuminé le ciel nocturne de Kiev vers 3 heures du matin. « Les frappes contre Kiev avec des missiles de croisière ou balistique ont repris. J’ai entendu deux fortes explosions », a confirmé le vice-ministre ukrainien de l’Intérieur, Anton Gerachtchenko.

Côté français, Emmanuel Macron a précisé les décisions prises à la suite du sommet du G7 et de la réunion extraordinaire du Conseil européen. Dans une succession de messages publiés sur Twitter vers 3h30 du matin, le chef de l’Etat a rappelé la décision de prendre des sanctions « sur des personnes, sur les secteurs de la finance, de l’énergie, des transports, de l’export, sur les visas » et précisé que « le régime biélorusse, complice, sera également visé ». Au total, l’aide européenne à destination de l’Ukraine s’élève à « 1,2 milliard d’euros », a précisé le chef de l’Etat.

Un avion a été abattu au-dessus de la capitale ukrainienne. Les informations restaient confuses ce vendredi, certaines sources affirmant qu’il s’agissait d’un avion russe abattu par la défense antiaérienne ukrainienne, d’autres l’inverse. Les débris de l’engin dont la nationalité n’est pas établie ont fait de gros dégâts sur des immeubles d’habitations de Kiev.

Video filmed by someone on the Ground of what appears to be a Russian Aircraft getting shot down by Air Defense Systems over Kyiv about 30 minutes ago. pic.twitter.com/lQBRGGbI5X