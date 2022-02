Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap (spécial Ukraine) pour vous aider à y voir plus clair.

Le Kremlin avait été prévenu des risques qu’il prenait en cas d’attaque contre l’Ukraine : de nombreux pays, dont ceux de l’Union européenne, ont donc mis depuis jeudi leurs menaces de sanctions à exécution. Celles-ci sont principalement économiques et visent les banques ou encore les cercles autour de Vladimir Poutine. L’objectif est aussi d’empêcher la Russie de lever de l’argent sur les marchés financiers occidentaux. De Washington à Tokyo, en passant par Londres et Ottawa, 20 Minutes liste pour vous l’ensemble de ces nouvelles sanctions.

La France va envoyer encore plus de troupes près de l’Ukraine. Emmanuel Macron a en effet annoncé vendredi à Bruxelles qu’il allait accélérer le déploiement de soldats en Roumanie dans le cadre de l’Otan, en réponse à l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe. Par ailleurs, Paris est prêt « à continuer à livrer des matériels militaires et de soutien à la population, comme j’ai pu le dire au président (ukrainien Volodymyr) Zelensky », a ajouté le président français. Ce vendredi va en outre se tenir un sommet de l’Otan consacré à la guerre en Ukraine.

