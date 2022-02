Le dernier carré est tombé avec les honneurs. Alors que Vladimir Poutine s’est lancé dans une guerre massive en Ukraine, un navire russe s’est dirigé vers l’île des Serpents, un gros rocher de 500 mètres de côté de la Mer noire, qui a longtemps fait l’objet d’un litige entre l’Ukraine et la Roumanie. Sommés de se rendre, 13 soldats ukrainiens ont refusé, jeudi. Et ils ont adressé un dernier message à l’ennemi avant de mourir : « Va te faire foutre »

