Pour le président ukrainien, les sanctions contre la Russie ne suffisent pas. Volodymyr Zelensky a regretté ce vendredi que l’Ukraine se retrouve « laissée seule » face à l’armée russe.

« Qui est prêt à combattre avec nous ? Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l’Ukraine la garantie d’une adhésion à l’Otan ? Tout le monde a peur », a-t-il dénoncé, alors que l’Alliance atlantique a indiqué qu’elle n’enverra pas de troupes soutenir l’Ukraine.

Un hommage aux gardes-frontières

Dans une adresse vidéo publiée sur le compte de la présidence ukrainienne, Volodymyr Zelensky a également dressé le dernier bilan des pertes côté ukrainien, civiles et militaires : au moins 137 morts et 316 blessés. « Sur notre île de Zmeiny, tous nos gardes-frontières sont morts en héros, en se défendant jusqu’au bout. Mais ils ne se sont pas rendus », a-t-il salué.

Il a par ailleurs signalé la présence de « groupes de saboteurs » russes à Kiev et appelé les habitants à la vigilance et au respect du couvre-feu désormais en vigueur, des combats étant en cours au nord de la capitale. « Je resterai dans la capitale. Ma famille est aussi en Ukraine. Selon des informations en notre possession, l’ennemi m’a identifié comme la cible N° 1. Et ma famille comme la cible N° 2 », a-t-il affirmé.