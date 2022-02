Guerre en Ukraine EN DIRECT : Des frappes russes redoutées à Kiev... Le président Zelensky exclut de partir...

Bonjour à toutes et à tous!

Bienvenue dans ce nouveau live de la rédaction de « 20 Minutes », mobilisée 24h/24. Ignorant les appels et les sanctions de l'Occident, Vladimir Poutine continue d'attaquer l'Ukraine sur tous les fronts. Après avoir pris le contrôle de la centrale nucléaire de Tchernobyl et de plusieurs villes dans le nord et l'est de l’Ukraine, l'armée russe frappe aux portes de Kiev. Et pourrait, selon Washington, tenter de «décapiter» le gouvernement ukrainien. Le président Zelensky, qui a décrété la mobilisation générale, a exclu de quitter la capitale et appelé l'Occident à venir en aide à son pays.