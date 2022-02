Même si les armes parlent en Ukraine, le téléphone n’est pas coupé entre Paris et Moscou. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont eu jeudi un échange téléphonique « sérieux et franc » au sujet de l’opération militaire lancée par la Russie, a rapporté le Kremlin.

Il s’agit du premier contact téléphonique connu entre le président russe et un dirigeant occidental depuis le début de l’invasion de l’Ukraine jeudi matin. L’entretien a été organisé, selon la présidence française, « à l’initiative de la partie française ».

Lors de sa conversation avec Emmanuel Macron, Vladimir Poutine « a donné une explication détaillée sur les raisons et les circonstances de la décision de mener une opération militaire spéciale » en Ukraine, a ajouté le Kremlin. Selon une source au sein de la présidence française, le locataire de l’Elysée a « exigé l’arrêt immédiat » de l’offensive russe « en rappelant que la Russie s’exposait à des sanctions massives ».