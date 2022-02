Ancien territoire du bloc de l’Est, la République tchèque garde en mémoire l’arrivée de l’Armée rouge dans les rues de Prague le 21 août 1968. L’invasion de l’Ukraine par la Russie ne pouvait donc pas laisser insensible la « ville aux mille tours et mille clochers ». « Il y a quelques jours, j’ai dit que les Russes n’étaient pas fous et qu’ils n’attaqueraient pas l’Ukraine. J’avoue que j’avais tort (…). Le fou doit être isolé. Et il s’agit de ne pas s’en défendre uniquement par des mots, mais par des mesures concrètes », a lâché le président Milos Zeman dans un discours télévisé, qualifiant l’opération militaire d'« acte d’agression non provoqué ».

Il faisait partie en 2015 des rares chefs d’État européens à s’être rendus à Moscou aux cérémonies de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, boycottées par la plupart des dirigeants occidentaux après l’annexion de la Crimée par la Russie l’année d’avant. « Je respecte les victimes du peuple russe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cela ne signifie pas que j’accepterai qu’une armée étrangère entre sur le territoire d’un État souverain sans déclarer la guerre », a encore déclaré jeudi le président tchèque.

Plus de visa délivré, sauf cas humanitaire

Milos Zeman a notamment souhaité des sanctions financières, mentionnant le réseau interbancaire SWIFT, « ce qui éliminerait la Russie du réseau de transactions ». Le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, a également annoncé que « le traitement des demandes de visas de la part de ressortissants russes » était suspendu, « à l’exception de cas humanitaires ». Les consulats tchèques à Saint-Pétersbourg et à Iekaterinbourg vont par ailleurs être fermés.

La République tchèque figure avec les États-Unis sur « la liste des États inamicaux » établie par le Kremlin, à la suite de révélations en avril 2021 sur l’implication des services russes dans des explosions survenues dans un dépôt de munitions sur son sol en 2014.