Une seule lettre qui change tout. Ce jeudi, Martine Aubry a décidé de changer le nom du pont de Kharkov, situé en face de la gare Lille Europe. Jumelée avec Lille depuis 1978, la ville ukrainienne de Kharkiv s’appelait Kharkov jusqu’en 1998. Mais le nom russe de la deuxième plus grande ville du pays (1,5 million d’habitants) n’avait pas encore été changé sur le pont en Kharkiv, son appellation ukrainienne. L’invasion par l’armée russe de l’Ukraine ce jeudi, a poussé la maire de Lille à faire ce geste symbolique.

« Nous avons des rapports avec cette ville qui est très proche de la frontière russe. Depuis un mois, nous sommes fréquemment en contact avec le maire de Kharkiv. Il y a plus d’un an, nous avions décidé de donner à ce pont son nom ukrainien mais le Covid nous en a empêchés. Malheureusement, ce n’est pas la situation rêvée pour changer cela. On est extrêmement préoccupés et très marqués par cette situation », reconnaît la maire de la ville.

« Les gens sont courageux et veulent défendre leur territoire »

Présents aux côtés de Martine Aubry, quelques ressortissants ukrainiens de Lille sont venus chanter l’hymne national avec à la main des drapeaux du pays mais aussi des pancartes hostiles à Poutine. Consul honoraire d’Ukraine en France, Etienne Mourmant avait aussi fait le déplacement et semblait très ému par la situation actuelle.

« J’ai eu des gens au téléphone ce jeudi matin. La situation est dramatique mais les gens sont courageux et veulent défendre leur territoire. Pour l’instant, les habitants sont chez eux, ils ne sortent pas et arrivent à dominer leur peur. Soyons unis avec eux » a déclaré le diplomate.

Face à cette situation compliquée, Martine Aubry a promis d’accueillir à Lille en cas d’exode de la population locale. « Pour l’instant, la population veut rester. Mais on sait très bien qu’en fonction des circonstances, il y aura des demandes d’asile. Lille sera prête à accueillir des habitants. Mais nous espérons que nous n’en arriverons pas là », conclut la maire de la ville.