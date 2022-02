C’est l’appel du 24 février. Pas depuis Londres, mais depuis Paris, plus précisément depuis l’ambassade de Lituanie, rue de Courcelles, où la leader de l’opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa a tenu une brève conférence de presse en début d’après-midi. Dans son allocution, à la manière d’un De Gaulle en 1940, elle a indiqué prendre la présidence d’un gouvernement biélorusse en exil. « Après consultation des forces démocratiques de Biélorussie […], j’ai décidé d’annoncer que dès aujourd’hui, je prends toutes les responsabilités pour représenter les lois de la République et le peuple biélorusse », a-t-elle affirmé.

In my today's statement, I announced that based on the power given to me by Belarusians in the 2020 presidential election, I'm taking on the responsibility to represent the Republic of Belarus & its' people, to stand up for the independence & national interests of my country. pic.twitter.com/uTU2ERbf08