Le discours de Vladimir Poutine, diffusé ce jeudi 24 février pour annoncer l’invasion de l’Ukraine, a-t-il été tourné trois jours plus tôt, lorsque le président russe a reconnu l’indépendance des zones séparatistes prorusses ? C’est l’affirmation largement reprise ce jeudi matin dans la presse internationale. Même décor, même cadrage, même cravate : les similitudes entre les deux séquences sont frappantes.

Ce jeudi au petit matin, le média indépendant russe Novaïa Gazeta, cité ensuite par Echo of Moscow Radio News puis par des médias du monde entier, a annoncé sur les réseaux sociaux que cette vidéo avait, en fait, été tournée le 21 février. Pour l’affirmer, le journal se basait sur l’analyse des métadonnées de la séquence présentée comme étant celle du 24 février.

Pourtant, le fichier analysé par Novaïa Gazeta dure cinquante-cinq minutes, soit le temps de l’allocution de lundi, tandis que la vidéo de ce jeudi 24 février ne dure, elle, que vingt-huit minutes. Et l’analyse du fichier de métadonnées de cette dernière vidéo indique que la date de création est celle du 24 février à 3h35, comme l’expliquait cette nuit notre journaliste Philippe Berry.

Contactée par 20 Minutes, une porte-parole de Novaïa Gazeta nous confirme qu’il s’agit bien « d’une erreur » du journal d’opposition concernant l’analyse des métadonnées. Une rectification doit être prochainement publiée, explique cette source.

« Pas de preuve visible »

S’il est possible de modifier les métadonnées d’une vidéo (et donc de suggérer qu’elle a été tournée à une date différente de sa captation effective), « il n’y a pas de preuve visible » dans le fichier vidéo diffusé ce jeudi, explique un développeur du service informatique de 20 Minutes. « Il aurait fallu, par exemple, une date de création et une date de modification différentes ou des traces de plusieurs logiciels », détaille-t-il.

Malgré les similitudes entre les deux vidéos, rien ne permet donc d’affirmer avec certitude qu’elles ont été tournées le même jour.