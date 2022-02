L’invasion de l’Ukraine par la Russie ce jeudi 24 février constitue un tournant de la campagne présidentielle française. « Il faut de l’unité nationale et européenne », a affirmé Anne Hidalgo, sur le plateau de l’émission « Face aux Territoires ».

La candidate du parti socialiste a immédiatement condamné l’initiative russe et rappelé son soutien au peuple ukrainien, et a aussi appelé le gouvernement français à prendre des dispositions afin que les prix de l’énergie ne flambent pas, ainsi que le porte-monnaie des Français.

Une émission politique différente

« Face aux Territoires », c’est une émission politique lancée par Ouest-France, TV5 Monde et Nice Matin et à laquelle 20 Minutes participe également. Un rendez-vous hebdomadaire, présenté par Cyril Viguier​, qui a cours depuis la rentrée de septembre et se veut différent des émissions politiques diffusées sur les médias nationaux, notamment parce que le format souhaite permettre aux citoyens d’interpeller leurs représentants sur des sujets de vie quotidienne.