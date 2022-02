Dans un message télévisé adressé aux Britanniques ce jeudi, Boris Johnson a qualifié Vladimir Poutine de « dictateur ». Le Premier ministre du Royaume-Uni a déploré que le président russe ait « choisi la voie de l’effusion de sang et de la destruction en lançant cette attaque non provoquée ».

Après avoir condamné des « événements horribles en Ukraine » et une « catastrophe pour le continent » européen, Boris Johnson a également averti que les Occidentaux imposeraient des sanctions « massives » visant l’économie russe en réaction à l’invasion de l’Ukraine. « Diplomatiquement, politiquement, économiquement, et en fin de compte militairement, cette entreprise atroce et barbare de Vladimir Poutine doit se solder par un échec », a-t-il assuré.

Toujours au Royaume-Uni, l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, primat de l’Eglise anglicane, et l’archevêque d’York ont dénoncé « l’attaque horrible et non provoquée contre l’Ukraine », comme « un acte maléfique » et ont dit « prier pour un cessez-le-feu urgent ».