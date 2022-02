Dans la nuit ukrainienne, le bruit des bombes a soudain déchiré le silence d’angoisse qui étreignait Kiev depuis plusieurs heures. Crainte depuis plusieurs semaines, l’attaque de la Russie s’est concrétisée après une allocution de Vladimir Poutine avant l’aube à la télévision. Pour justifier l’envoi des chars et des obus, le président russe a évoqué une « opération militaire spéciale », quelques jours après s’être engagé pour un « maintien de la paix » dans les territoires séparatistes. Peut-on parler d’une vraie déclaration de guerre ? 20Minutes a passé son discours au crible avec l'aide de Julien Nocetti, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales.

Qu’a dit exactement Vladimir Poutine ?

Dans une allocution de vingt-huit minutes à la télévision russe, Vladimir Poutine a pris un air martial pour annoncer sa « décision d’une opération militaire spéciale », dénonçant un « génocide » orchestré par l’Ukraine dans les territoires séparatistes. « Nous nous efforcerons d’arriver à une démilitarisation et une dénazification de l’ Ukraine », un pays que le chef du Kremlin considère comme une création de l’URSS de Lénine.

Vladimir Poutine a également promis de conduire « au tribunal ceux qui ont commis de nombreux crimes, responsables de l’effusion de sang de civils, notamment des citoyens russes ». Parmi ces derniers sont vraisemblablement comptés les citoyens ukrainiens pro-russes des territoires de Lougansk et Donetsk. « Nous n’avons pas dans nos plans une occupation des territoires ukrainiens, nous ne comptons imposer rien par la force à personne », a encore assuré Vladimir Poutine, qui invite aussi les militaires ukrainiens à « déposer les armes ».

Est-ce une vraie déclaration de guerre ?

Ce n’est pas la première fois que Vladimir Poutine joue avec les mots. « Depuis 2008, il y a un non-emploi délibéré du terme » dans toutes les opérations militaires russes, pointe Julien Nocetti, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales (Ifri) et spécialiste de la Russie. En Géorgie, la Russie avait ainsi prétendu répondre à une attaque de Tbilissi sur l’Ossétie du Sud, lors de laquelle des militaires russes de « maintien de la paix » ont été tués. Quelques années plus tard, Vladimir Poutine avait lui-même avoué l’existence d’un plan.

Ces « termes soigneusement choisis », parfois grossiers comme lorsqu’il parle de « politique génocidaire », visent à « créer de la stupeur chez l’adversaire » et à « perturber la perception chez les Occidentaux » de l’état réel du conflit, explique Julien Nocetti. Ainsi, la réponse internationale est plus lente à prendre, ce qui permet à la Russie de « maîtriser le double tempo militaire et diplomatique ». Les propos de Vladimir Poutine laissent également à la Russie un « registre d’actions dans la zone grise » considérable, notamment sur le plan des cyberattaques.

Quelles implications ont ces subtilités ?

En « restant sous le seuil du conflit ouvert », Vladimir Poutine se met à l’abri d’un « déclenchement du droit international », mais aussi d’une réponse militaire d’un pays tiers. Car il y aurait cette fois bien une guerre, dans laquelle Moscou pourrait « se poser en victime », note Julien Nocetti. A l’inverse, le flou sur l’ampleur de l’opération militaire russe permet au maître du Kremlin d’agir à sa guise.

Le chercheur craint « une occupation du pays et un renversement du pouvoir » en place. Dans son discours, Vladimir Poutine « délégitime la nature d’Etat indépendant de l’Ukraine », estime-t-il. Ce refus de l’emploi du mot « guerre » peut être analysé par ce prisme, comme si l’Ukraine n’était pas un vrai pays extérieur à la Russie mais une simple province à faire rentrer dans le rang. « C’est à resituer dans son projet néo-impérial, ce n’est pas nouveau mais ça prend une autre dimension avec le volet militaire », conclut Julien Nocetti.