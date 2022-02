Vladimir Poutine​ a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une « opération militaire spéciale » visant à « démilitariser » et « dénazifier » l’Ukraine. Quelques minutes plus tard, des bombardements ont commencé dans plusieurs villes, y compris Kiev, Odessa et même Lviv, située à 50 kilomètres de la Pologne. Ce scénario était redouté depuis plusieurs semaines et les sanctions internationales à l’encontre de la Russie n’auront pas dissuadé l’homme fort du Kremlin.

L’offensive a suscité un tollé international auquel Moscou reste sourd. Et, deux jours après avoir reconnu l’indépendance de territoires séparatistes ukrainiens du Donbass, le président russe, qui a affirmé vouloir les « défendre » contre une agression ukrainienne, a donné le signal des hostilités. Dans une adresse à la nation, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a proclamé la loi martiale dans tout le pays. « Pas de panique », « nous allons vaincre », a-t-il affirmé.

Opérations militaires aux frontières, coups de fils entre dirigeants qui ne donnent rien, ou menace économique, on vous explique ci dessus en vidéo les origines de ce conflit armé entre l’Ukraine et la Russie.