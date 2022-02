Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap (spécial Ukraine) pour vous aider à y voir plus clair.

La diplomatie est terminée. Peu avant 6 heures du matin à Moscou (4 heures à Paris), la sentence est tombée : « J’ai pris la décision d’une opération militaire. » Dans une déclaration télévisée, Vladimir Poutine a annoncé sa décision de lancer une offensive pour défendre les séparatistes de l’est de l' Ukraine. Dans son allocution, le président russe a assuré ne pas vouloir « d’occupation » de l’Ukraine, mais sa « démilitarisation » et sa « dénazification ». Depuis, les frappes ont commencé et la situation évolue extrêmement vite.

C’est une rencontre annoncée avant les frappes en Ukraine de ce jeudi. L’Union européenne va se réunir en urgence à Bruxelles pour discuter des actions à mettre en place contre la Russie, mais aussi des conséquences économiques et migratoires du conflit. Et pour montrer sa détermination de ne pas laisser tomber Kiev et surtout envoyer un signal fort à Vladimir Poutine, l’UE veut parler d’une seule voix. Le sommet européen à Bruxelles devra donc montrer que « nous sommes unis » et que « la famille européenne se rassemble », a estimé l’Elysée mercredi.

Pour ne rien rater et avoir les dernières informations sur le conflit et les réactions notamment de l’Otan, des Etats-Unis, de la France ou encore de l’ONU, la rédaction de 20 Minutes se mobilise pour vous et vous donne toutes les infos en direct dans ce Live (et avec des news, des vidéos, des récap', etc.)