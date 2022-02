Peu avant 6 heures du matin à Moscou (4 heures à Paris), la sentence est tombée : « J’ai pris la décision d’une opération militaire ». Dans une déclaration à la télévision, Vladimir Poutine a donc décidé de lancer une offensive pour défendre les séparatistes de l’est de l' Ukraine.

Dans son allocution, le maître du Kremlin a dénoncé une fois encore un « génocide » orchestré par l’Ukraine dans l’est du pays, arguant de l’appel à l’aide des séparatistes annoncé dans la nuit et de la politique agressive de l’Otan à l’égard de la Russie et dont l’Ukraine serait l’outil.

Les militaires ukrainiens doivent « déposer les armes »

Vladimir Poutine s’est directement adressé aux militaires ukrainiens leur disant : « je vous appelle à déposer les armes », assurant qu’ils pourront alors « quitter le champ de bataille sans entrave ». Il a assuré ne pas vouloir « d’occupation » de l’Ukraine, mais sa « démilitarisation » et sa « dénazification ». Le président russe a en outre promis de conduire « au tribunal ceux qui ont commis de nombreux crimes, responsables de l’effusion de sang de civils, notamment des citoyens russes ».

Puis, il s’est adressé à ceux « qui tenteraient d’interférer avec nous (…) ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n’avez encore jamais connues ». « Je suis sûr que les soldats et officiers de la Russie rempliront leur devoir avec courage », a-t-il dit encore, « la sécurité du pays est garantie ». Vladimir Poutine n’a par contre pas donné de précision quant à l’ampleur de l’opération militaire, si elle allait se limiter à l’est de l’Ukraine ou si elle serait plus large.

Le président américain Joe Biden a aussitôt dénoncé une « attaque injustifiée » qui provoquera « des souffrances et pertes de vies humaines ». « Le monde exigera des comptes à la Russie », a-t-il promis. Enfin, juste après le discours de Poutine, la planète finance a commencé à s’affoler, le prix du baril de pétrole dépassant les 100 dollars.