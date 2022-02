Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Cette journée de mercredi était plutôt calme – comparée à la vague de menaces venues d’Occident, de déclarations officielles et autres réactions en chaîne de la veilke. Dans le monde, les derniers pays qui n’avaient pas encore officiellement réagi aux annonces de Vladimir Poutine reconnaissant les « républiques populaires » de Donetsk et Lougansk se sont prononcés : Taïwan et la Turquie condamnent, Cuba approuve.

Sur la ligne de front, à l’est, la situation semble encore sous contrôle, bien qu’un soldat ukrainien soit mort dans un bombardement des séparatistes prorusses. Et de part et d’autre de la frontière, chacun rappelle ses civils. L’Ukraine a recommandé à ses ressortissants de quitter « immédiatement » la Russie. Moscou a de son côté organisé l’évacuation de son personnel diplomatique présent à Kiev.

La phrase du jour

Il faut dire à Vladimir Poutine : "Maintenant, c’est stop"

C’est la solution proposée par Valérie Pécresse , qui a été moquée sur les réseaux sociaux toute la journée.

Le chiffre du jour

Cinq millions. C’est le nombre de personnes qui pourraient être déplacées « si la Russie continue sur cette voie », a affirmé l’ambassadrice américaine à l’ONU, qui s’attend à « une nouvelle crise de réfugiés, l’une des plus importantes auxquelles le monde soit confronté aujourd’hui ».

La tendance du jour

Les dirigeants des 27 pays membres de l'Union européenne ont été convoqués à un sommet de dernière minute qui se tiendra jeudi soir à Bruxelles. Le président du Conseil européen Charles Michel a justifié cette réunion en assurant que les « actions agressives » de la Russie portaient « atteinte à l’ordre de sécurité européen ». « Il est important que nous restions unis et déterminés et que nous définissions ensemble notre approche et nos actions collectives », a-t-il ajouté.

De son côté, l’Ukraine a commencé à mobiliser des réservistes de l’armée âgés de 18 à 60 ans et le Conseil de sécurité a demandé au Parlement d’instaurer un Etat d’urgence dans le pays.