Bienvenue dans ce nouveau live de la rédaction de « 20 Minutes », mobilisée 24h/24 avec la crise entre la Russie et l’Ukraine. Après le déploiement de forces russes dans les territoires séparatistes de l’Est de l’Ukraine, décrite comme « un début d’invasion » par Joe Biden, la porte de la diplomatie semble s’être refermée. La rencontre entre le secrétaire d’Etat américain et son homologue russe, prévue jeudi, a été annulée, et un sommet Biden-Poutine n’est « plus d’actualité ».