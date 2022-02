Après l’Union européenne et la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ont à leur tour dévoilé des mesures à l’encontre de Moscou. La « première tranche » de sanctions économiques annoncée mardi par Washington vise à couper la Russie de l’accès aux financements occidentaux. Des mesures supplémentaires sont en outre « sur la table » en cas d'« escalade » en Ukraine.

Washington a attaqué sur trois fronts : la dette souveraine, le financement des dépenses militaires, à travers deux banques publiques, et cinq oligarques proches de Vladimir Poutine. « Nous mettons en place de vastes sanctions sur la dette souveraine russe. Cela signifie que nous coupons le gouvernement russe du financement occidental », a déclaré Joe Biden lors d’une allocution.

Coup de pression sur le rouble

« Avec nos alliés, nous avons coupé le gouvernement russe, la Banque centrale russe et les fonds souverains russes de tout nouveau financement en provenance des Etats-Unis et de l’Europe », a détaillé le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Daleep Singh. « Le Kremlin ne peut plus lever de fonds aux Etats-Unis ou en Europe et sa nouvelle dette ne peut plus être négociée sur les marchés financiers américains ou européens ». Cette mesure pourrait peser sur la valeur du rouble, et renchérir le coût pour les consommateurs russes des produits importés.

Deux banques publiques russes, Vnesheconombank (VEB) et Promsvyazbank (PSB), sont également visées. La première est la « tirelire » du Kremlin, selon Daleep Singh. Quant à PSB, elle est « cruciale pour le secteur de la défense », a précisé le département au Trésor. Concrètement, « ces banques ne peuvent plus effectuer de transactions avec les Etats-Unis ni avec l’Europe (…) et leurs actifs dans nos systèmes financiers respectifs seront gelés », a expliqué Daleep Singh.

Washington s’attaque aussi aux « élites » russes, et cible cinq proches du président Poutine et leurs familles, qui voient leurs avoirs aux Etats-Unis gelés et sont exclus du système financier américain. Ces actions « lancent le processus de démantèlement du réseau financier du Kremlin et de sa capacité à financer des activités déstabilisatrices en Ukraine et dans le monde », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Elle a également évoqué la possibilité de sanctions supplémentaires « qui auront un impact grave et durable sur l’économie russe », en écho à Joe Biden qui a menacé la Russie de nouvelles mesures « si elle poursuit son agression ».

Swift comme épée de Damoclès

L’ensemble du secteur bancaire russe pourrait ainsi être visé, et un responsable américain a notamment cité les grandes banques Sberbank et VTB. Une exclusion de la Russie du système international Swift, essentiel pour les échanges bancaires internationaux, fait aussi partie des options. Quant à des contrôles à l’exportation qui arrêteraient le flux de composants high-tech vers la Russie, il s’agit d’un « élément-clé de nos potentielles sanctions », a souligné un responsable américain.