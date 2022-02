Bien plus qu’une signature. Ce lundi, Valdimir Poutine a signé des « accords d'amitié et d'entraide » avec les séparatistes à l’issue d’une folle journée de tensions diplomatique entre Moscou et Kiev. Ces accords, qui font suite à une longue intervention télévisée du président du Kremlin et qui risquent fort de faire monter encore la tension entre la Russie et les pays occidentaux, consacrent donc les territoires de Donetsk et Lougansk comme indépendants. Mais que sont-ils ? Quelle est cette région du Donbass dont on nous parle tant ? Et pourquoi l’indépendance de ces provinces peut-elle tout embraser entre l’Ukraine et la Russie ? Réponse avec Philippe Moreau Defarges, politologue français et chercheur à l’Institut français des relations internationales (Ifri) et Alexandra Goujon, professeure à Sciences Po et autrice de L’Ukraine : de l’indépendance à la guerre.

Les territoires prorusses, c’est quoi ?

« Lorsque l’on mentionne les territoires prorusses, on fait référence à la république populaire de Donetsk et la république populaire de Lougans, contextualise Alexandra Goujon. Ces deux républiques représentent à elles seules un tiers de la région dite du Donbass. » Géographiquement, le bassin du Donbass est un bassin frontalier de la Russie qui se trouve sur la rive septentrionale de la Mer Noire et qui concentre l’ensemble de l’activité minière et sidérurgique du territoire ukrainien. « Donetsk, en particulier, est la principale ville du bassin minier du Donbass », explique Philippe Moreau Defarges. « Cela en fait, évidemment, un territoire très prisé par Vladimir Poutine », ajoute l’ancien diplomate.

Pourquoi le territoire du Donbass est-il en scission avec le reste de l’Ukraine ?

Tout commence en 2014, lorsqu’un « un conflit majeur a éclaté entre l'Ukraine et les séparatistes de Donetsk et Lougansk, raconte Philippe Moreau Defarges. Le 11 mai, les deux territoires vont ainsi s’autoproclamer indépendants. » Une décision qui a provoqué un conflit particulièrement meurtrier entre les forces armées ukrainiennes et séparatistes : « On dénombrera près de 14.000 morts sur une année », précise ainsi Alexandra Goujon.

Une indépendance à l’arraché, qui ne sera jamais reconnue par la communauté internationale mais soutenue, en sous-marin, par la Russie. Un soutien qui vaudra aux deux régions le surnom de « territoires prorusses ». En plus de l’aide financière apportée par Vladimir Poutine , qui fait du chef de l’Etat un personnage apprécié à Donetsk et Lougansk, plus largement « ces régions sont majoritairement russophones et utilisent le rouble comme monnaie », explique ainsi Alexandra Goujon.

Quel est l’intérêt pour Vladimir Poutine de reconnaître l’indépendance de ces régions ?

« Agir au grand jour », affirme la professeure à Sciences Po. « Ce qui change depuis l’allocution du président russe hier soir, c’est que la Russie ne nie plus sa présence sur le territoire ». Mieux encore, avec la signature de cette déclaration d’indépendance, « Vladimir Poutine légalise les relations militaires et économiques entre son pays et les deux régions ». En plus de légitimer diplomatiquement sa présence, la soirée de ce lundi a déjà permis à la Russie envoyer ses troupes en Ukraine au vu et au su de toute la communauté internationale.

🔴C'est fait, Poutine a signé en direct à la télévision le décret reconnaissant l'indépendance des républiques séparatistes autoproclamées de Donetsk et Louhansk (DNR et LNR). Maintenant, leurs dirigeants vont pouvoir demander de l'aide militaire à Moscou.pic.twitter.com/mIHYl69mJg — Philippe Berry (@ptiberry) February 21, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Mais alors quels sont les scénarios possibles pour la suite ? Pour notre politologue, Philippe Moreau Décharges, il y en a deux qui se dessinent clairement. « Le plus optimiste qui tend vers un accord entre le président du Kremlin et les Occidentaux et le plus sombre dans lequel Vladimir Poutine envoie des troupes dans le Donbass pour reconquérir la quasi-totalité du territoire. » On ne sait pas pour vous, mais à 20 Minutes, on préfère la première option.