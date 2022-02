Pour « Maintenir la paix. » C’est la motivation qu’a avancée Vladimir Poutine, juste après avoir reconnu les territoires séparatistes de l’Est de l’Ukraine et ordonné à son armée d’y entrer. Avec ces annonces, le conflit entre les deux pays, qui était déjà bien entamé, vient de prendre une autre dimension.

Alors que la France, le Royaume-Uni et plus généralement l’Occident ont tenté à plusieurs reprises d’initier une désescalade entre les deux pays, la possibilité d’un conflit majeur est plus que jamais d’actualité, selon l’ONU.

