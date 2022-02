Conflit Ukraine - Russie EN DIRECT : Kiev dénonce une violation de sa souveraineté... Réunion d'urgence à l'ONU

3h00 Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue dans ce nouveau live de la rédaction de « 20 Minutes », mobilisée 24h/24 avec la crise entre la Russie et l’Ukraine. L’escalade continue ce mardi, alors que Poutine a reconnu des républiques séparatistes autoproclamées de l’Est de l’Ukraine et y a déployé l’armée russe, officiellement pour un « maintien de la paix », un geste condamné par Kiev et l’Occident qui y voit la première étape d’une invasion plus importante.