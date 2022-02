Chypre a signé ce lundi un accord avec l’Union européenne (UE) concernant l’accueil et la prise en charge des migrants arrivant sur l’île méditerranéenne, confrontée à un afflux massif de demandeurs d'asile. Le ministre chypriote de l’Intérieur Nicos Nouris et la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson ont signé, virtuellement, un mémorandum de d’entente (MoU) qui permettra à Chypre d’améliorer ses capacités d’accueil mais aussi d’expulser plus facilement les personnes dont les demandes d’asile ont été rejetées.

« Aujourd’hui marque un tournant pour la République de Chypre et les efforts fournis par notre gouvernement afin de gérer un problème qui accable notre pays », a déclaré Nouris pendant la cérémonie de signature à Nicosie. L’accord permettra aussi « l’intégration efficace (des migrants) et d’améliorer l’efficacité du retour » dans le pays d’origine des personnes déboutées, a-t-elle ajouté.

Chypre a enregistré 792 demandes pour 100.000 habitants en 2020 selon les statistiques de la Commission européenne, soit le plus haut taux de l’UE. Nicosie affirme que 4,6 % de sa population est constituée de demandeurs d’asile ou de personnes l’ayant obtenue.