L’ONU a mis en garde ce lundi contre la « normalisation » du refoulement illégal de réfugiés aux frontières de l’Europe et dénoncé les violences et violations des droits humains qui font des morts.

« Ce qui se produit aux frontières de l’Europe est inacceptable légalement et moralement et doit cesser », écrit le haut-commissaire aux Réfugiés, Filippo Grandi, à l’adresse des autorités, ajoutant « craindre que ces pratiques déplorables ne se normalisent et ne deviennent la règle ».

Une première alerte en novembre

En novembre, le chef de l’agence onusienne s’était déjà exprimé concernant le sort des migrants bloqués du côté biélorusse de la frontière avec l’Union européenne, en Pologne. Il avait indiqué à nos confrères de LCI, être « inquiet » pour ces derniers et avait dénoncé « la manipulation de ces gens en détresse » et « l’exploitation de leur désir d’une vie meilleure ne peut pas être acceptée ». Le diplomate avait appelé l’ensemble des pays européens concernés à « trouver des solutions ».