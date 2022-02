En novembre dernier, la princesse Latifa a rencontré la Haute-Commissaire aux droits de l’Homme à Paris. La fille du souverain de Dubaï, qui avait affirmé l’an dernier être tenue en otage, a assuré qu’elle « allait bien » lors de cette rencontre dont la date a été dévoilée ce lundi par l'ONU.

Par ailleurs, dans une déclaration obtenue lundi par l’AFP, la princesse affirme « avoir eu un entretien long, positif et privé à Paris » avec Michelle Bachelet « pour faire valoir son droit à une vie privée, suite aux spéculations persistantes des médias à son sujet ». Elle « tient à dire clairement qu’elle vit comme elle le souhaite, qu’elle voyage comme elle le souhaite, qu’elle se porte parfaitement bien et qu’elle aimerait que les médias lui permettent de vivre en paix ».

Vendredi, l’ONU avait fait état de cette rencontre avec Michelle Bachelet, sans en préciser la date, et avait indiqué dans un tweet que la princesse « a fait savoir à la Haute Commissaire qu’elle allait bien et (…) a exprimé le souhait que l’on respecte sa vie privée ».

.@mbachelet has met Dubai’s Sheikha Latifa, at latter’s request, in Paris. After introduction with Latifa’s legal advisor, the High Commissioner & Latifa met in private. Latifa conveyed to the High Commissioner that she was well & expressed her wish for respect for her privacy. pic.twitter.com/2VxLwVAMe0