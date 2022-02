Leur calvaire a duré six heures. Ce samedi, neuf personnes qui avaient pris place à bord de montagnes russes au parc d’attractions Plopsaland, à La Panne ( Belgique), sont restées coincées à 35 mètres du sol, rapporte La Voix du Nord.

Pour une raison encore inconnue, les quatre nacelles du « Ride to Happiness » se sont soudainement arrêtées en pleine course. Il était alors 17h30. L’alerte a été rapidement donnée et les pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour porter secours aux victimes. En vain, puisque leurs échelles ne leur permettent pas d’aller au-delà de 30 mètres.

Une grue pour atteindre les nacelles

C’est grâce à une grue d’une entreprise belge que les visiteurs malchanceux ont pu être évacués. Mais le sauvetage a mis du temps à se mettre en place. Située à Bruges, la grue a dû être escortée par la police avant d’être installée. Les nacelles ont été bloquées afin qu’elles ne bougent pas et les neuf victimes ont été équipées d’un harnais. Elles ont ensuite été descendues deux par deux dans une cage.

🔴 ALERTE | Le sauvetage sur le grand huit de #Plopsaland De Panne rendu difficile par les bourrasques de vent, le conteneur attaché à la grue ayant commencé à tourner. L’opération est toujours en cours ➡️ https://t.co/1wneuCFtje 📹 De Krant Van West-Vlaanderen #StarParc pic.twitter.com/4ecCstRYdR — StarParc.be 🎢 🇧🇪 (@StarParc_be) February 19, 2022

Aucune des personnes bloquées n’a été blessée ; elles avaient en revanche très froid. Par précaution, elles ont été conduites à l’hôpital pour y passer des examens de contrôle. Au total, l’opération, qui s’est terminée à 23h30, aura mobilisé une quarantaine de personnes. Une expertise va être effectuée afin de comprendre l’origine de la panne.