« Grotesque ». Les associations américaines luttant contre les violences causées par les armes à feu sont indignées depuis la commercialisation du JR-15. Ce fusil semi-automatique conçu pour les enfants a été mis sur le marché à la mi-janvier aux Etats-Unis.

C’est « la première de nombreuses armes qui aideront les adultes à faire découvrir aux enfants le sport de tir en toute sécurité », explique de son côté le fabricant WEE1 Tactical, qui salue sur son site Internet un fusil « comme l’arme de papa et maman ». Le JR-15 (pour « junior ») mesure seulement 80 cm de long et pèse moins de 1 kg. Livré avec des chargeurs de cinq ou dix cartouches de calibre 22 long rifle, il est vendu à un prix de 389 dollars (environ 340 euros)

This is VILE.



A skull & crossbones with a pacifier on weapon of war.



Made to look “cute” to appeal to kids.



The manufacturer calls this a “JR-15.”



