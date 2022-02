Près de six mois après que leur pays fut retombé aux mains des talibans, et en dépit des promesses « progressistes » de ces derniers, les Afghanes se voient de plus en plus privées de libertés. Les jeunes filles de plus de douze ans n’ont, par exemple, plus le droit de retourner à l'école. Une mesure révoltante pour cette institutrice qui continue, en toute clandestinité, à dispenser des cours à « des femmes illettrées le matin et des filles de niveau sept [et plus] l’après-midi ».

Ses cours sont très prisés malgré le danger : « Il y a quelque temps, une personne du quartier nous a dénoncées auprès des talibans. On leur a dit que c’était un atelier de couture, raconte l’institutrice. Ensuite, on a déposé un saint Coran dans la classe. S’ils reviennent, je dirai que je leur enseigne le Coran ».

« La non-scolarisation des filles est un handicap national »

« Même si les talibans sont contre l’éducation, je n’ai pas peur car je m’instruis, je développe mon esprit ! », témoigne une jeune élève. De quoi conforter son institutrice dans sa résolution d’aider « les femmes, qui représentent la moitié de la société afghane, à progresser, souligne-t-elle. Car si les filles ne sont pas scolarisées, la moitié du pays sera handicapée ». Assistez à l’un de ces cours clandestins dans cette vidéo de notre partenaire Brut.