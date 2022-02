Plus de dix heures après le début de l’opération, la police canadienne était toujours vendredi soir à pied d’œuvre pour déloger les derniers camionneurs et manifestants qui bloquent Ottawa depuis trois semaines pour protester contre les mesures sanitaires.

Les forces de l’ordre, déployées par centaines dans les rues de la capitale fédérale, ont annoncé avoir interpellé plus de 100 personnes et remorqué une vingtaine de véhicules. Malgré de longs face-à-face, aucun heurt n’a éclaté et il n’y a pas eu de blessés. Un incident a toutefois impliqué des policiers à cheval, qui ont continué leur chemin alors que deux manifestants étaient au sol. La police affirme qu’une personne a jeté un vélo sur un animal et nié que les manifestants aient été « piétinés », assurant qu’ils s’étaient tous relevés sans incident.

Ottawa Police Horses Trample Protestors Increasing Tensions Between Protestors and Police



Credit: https://t.co/54dcfpPRvY pic.twitter.com/yAbVsAQcsn — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 18, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Des véhicules remorqués

Dès jeudi, les policiers avaient érigé un périmètre autour de la zone de la manifestation. Ils se sont efforcés tout au long de la journée de resserrer l’étau autour des manifestants, qui refusent de quitter les lieux malgré les nombreux avertissements et la proclamation de l’état d’urgence.

Le chef par intérim de la police d’Ottawa Steve Bell a indiqué que l’opération se déroulait « comme prévu » mais qu’elle prendrait « du temps ». En début de soirée, même s’il restait des véhicules, de nombreux camionneurs ont retiré leur poids lourd des rues autour du parlement ces dernières heures et d’autres ont été remorqués, a constaté une journaliste de l’AFP. Les autorités continuent d’avertir les manifestants qu’ils doivent quitter la zone.

« Vous devez partir. Vous devez cesser toute activité illégale et retirer immédiatement votre véhicule et/ou vos biens de tous les sites de protestation illégaux. Toute personne se trouvant sur le site d’une manifestation illégale peut être arrêtée », a tweeté la police.

La plupart des meneurs de la contestation ont été arrêtés. Le militant d’extrême droite Pat King a été interpellé vendredi en début d’après-midi alors qu’il quittait la ville. Son arrestation s’est faite en direct sur Facebook Live. Peu après, c’était au tour de l’ancien policier Daniel Bulford. Deux autres leaders, Tamara Lich et Chris Barber, avaient été arrêtés jeudi soir.

Le Parlement fermé

Pour la première fois depuis le début de cette contestation qui se déroule sous les fenêtres du Parlement fédéral, ce dernier est resté fermé vendredi. « La séance d’aujourd’hui est annulée » pour des raisons de sécurité, a annoncé Anthony Rota, le président de la Chambre des communes.

La chambre examine depuis jeudi la mise en oeuvre de la loi sur les mesures d’urgence invoquée lundi par Justin Trudeau pour mettre un terme aux blocages « illégaux » en cours dans le pays.

C’est seulement la deuxième fois que cette disposition est utilisée en temps de paix, la dernière fois remontant à la crise de 1970 quand Pierre Elliott Trudeau, le père de l’actuel Premier ministre, était au pouvoir. Elle est très contestée par l’opposition conservatrice.

« Notre économie et notre démocratie font face à une menace sérieuse et financée par l’étranger », a estimé vendredi la vice-Première ministre Chrystia Freeland. « On ne peut permettre à ces blocus et occupations illégaux d’usurper l’autorité de gouvernements démocratiquement élus », a-t-elle ajouté. La veille, elle avait indiqué que des comptes bancaires de personnes ou d’entreprises liées à la manifestation avaient été gelés.